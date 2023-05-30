Український пауерліфтер Чупринко став чемпіоном світу та відмовився тиснути руку іранцю – відео

У Південно-Африканській республіці відбувся чемпіонат світу з жиму лежачи. Абсолютним чемпіоном світу став українець Іван Чупринко.

На минулому тижні у південноафриканському місті Сан Сіті відбувся чемпіонат світу з жиму лежачи. Одним з героїв змагань став представник України Іван Чупринко.

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Гідна позиція чемпіона світу

У ваговій категорії до 74 кілограмів Іван Чупринко став чемпіоном світу та абсолютним чемпіоном світу. Українець побив світовий рекорд з жиму лежачи, який тримався з 2015 року, піднявши вагу у 300,5 кілограмів.

На церемонії нагородження український чемпіон відмовився потиснути руку представнику Ірану, який посів 3 місце. Іранець поцікавився у Івана, чому він не захотів подати йому руку, але українець відмовився з ним спілкуватися.

Відео церемонії нагородження на ЧС з пауерліфтингу

Іран – союзник Росії

Нагадаємо, що Іран є співучасником Росії в агресії проти України. Країна Близького Сходу забезпечує російських терористів дронами-камікадзе "Шахед", ракетами та іншим озброєнням. 29 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який передбачає введення санкцій проти Ірану. Тож не дивно, що Чупринко відмовився тиснути руку представнику країни, яка підтримує російських терористів.