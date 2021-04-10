Українець Дмитро Чумак 10 квітня завоював дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Чемпіонат Європи відбувається у Москві (Росія).

Українець переміг у категорії до 109 кілограмів. Чумак став найкращим у поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг).

До слова Марущак принесла Україні третє золото на чемпіонаті Європи-2021 з важкої атлетики

У ривку 30-річний українець продемонстрував четвертий результат (181 кг).

На чемпіонатах Європи вважається не тільки сума за двоборство, але й існує малий подіум за кожен вид програми.

Чемпіонат Європи, результати чоловіки (109 кг)

Дмитро Чумак (Україна) – 407 кг Христо Христов (Болгарія) – 406 кг Тимур Нанієв (Росія) – 401 кг

На цей момент у збірної України вже 14 медалей: 10 золотих і 4 бронзових (великих медалей – 4 золота і 1 бронза). Наша команда лідирує у медальному заліку.

Варте уваги Українка Деха стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у Москві

Чемпіонат Європи у Москві триватиме до 11 квітня.