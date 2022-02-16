Українець Бондарев здобуває свій перший подіум у сезоні та стає лідером WSK Super Master Series

10-13 лютого на легендарному італійському треку South Garda Karting у Лонато відбувся другий етап перегонів WSK Super Master Series — найпрестижнішої серії перегонів WSK.

Ці перегони проходять у 4 етапи, по завершенню визначається переможець за кількістю набраних балів у рейтингу. Серія гонок завершується 13 березня.

У категорії OK-Junior, де виступає український картингіст Олександр Бондарев, 90 найсильніших пілотів світу змагаються за перемогу. Зазвичай, змагання тривають три дні: у п’ятницю проходить кваліфікація, у суботу — відбіркові хіти, а в неділю — півфінал та фінал перегонів.

Нагадаємо, що в першому етапі Олександр першим прийшов до фінішу, але втратив перемогу, через неспортивну поведінку суперника, отримавши пеналізацію через збитий бампер.

На другому етапі WSK Super Master Series український картингіст у кваліфікації займав 12-ту позицію у загальному рейтингу учасників, а після хітів вийшов на перше місце. Згодом у префіналі пілот фінішує другим, проте за кількістю балів він здобуває Р1 для старту у фіналі.

У фіналі Олександр впевнено розпочинає боротьбу, лідирує, проте за декілька кіл до фінішу його наздоганяє суперник, тож юний гонщик втрачає позицію та завершує перегони другим.

Українець здобуває перший подіум у цьому сезоні та виходить за кількістю набраних балів на перше місце в рейтингу WSK Super Master Series!

Вітаємо Олександра та його команду Ricky Flynn Motorsport з подіумом та бажаємо перемоги на наступних двох етапах перегонів, які відбудуться у La Conca та Sarno!

Партнером Олександра виступає Favbet Foundation, благодійний фонд міжнародної компанії FAVBET, який опікується молодим поколінням та запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, щоби через 10 років молодь побудувала країну, про яку всі ми мріємо. Добро, допомога та розвиток — категорії, на яких будується наш розвиток.