Україна знищила Бельгію в основному раунді Євро-2022 у фартовому Львові

Жіноча збірна України з футзалу 22 жовтня зіграла свій другий матч в основному раунді Євро-2022. Підопічні Олега Шайтанова здобули другу поспіль перемогу у Львові.

Україна – Бельгія 7:0

Голи: Форсюк, 7, 16, Сидоренка, 18, Шульга, 26, Кліпаченко, 34, Дубицька, 34, 36

Україна з драматичної перемоги розпочала свій шлях в основному раунді на Євро-2022. Чеська збірна змусила українських прихильників не раз схопитись за голову. Однак бійцівський характер "синьо-жовтих" взяв гору над суперницями. У підсумку – 4:5 українська команда стартувала зі звитяги у Львові.

Фінки першими 22 жовтня вийшли на паркет. Фінські футзалістки знову наколотили суперницям три голи та здобули другу поспіль перемогу – 1:3. Цього разу від них постраждала Чехія.

Україна в атаках розпочала поєдинок. Вже з перших секунд зустрічі було видно, що українська команда попрацювала над помилками та заграла значно привабливіше, ніж у першому матчі з Чехією.

Гостроти біля воріт Кислової майже не було. Гра минала виключно в атаках "синьо-жовтих". Українки першими розмочили рахунок. Голом відзначилась Форсюк, яка вивела команду на матч із капітанською пов’язкою.

Декілька небезпечних ударів з-за меж штрафного не втілились у гол у ворота Бельгії. У середині першої 20-хвилинки почали створювати небезпеку біля українських воріт і суперниці. Але м‘яч не летів навіть у площину воріт.

Кирильчук перевірила на пильність голкіперку гостей. Але її удар не перевтілився у результативний. Класна контратака вдалась підопічним Олега Шайтанова. Тріо Шульга – Дубицька – Гриценко завершилась потужним ударом з дальньої відстані від останньої – вище воріт.

Вже через декілька секунд знову "пожежа" була біля володінь Бельгії. Форсюк відгукнулась на класну розрізну передачу, але м’яч пролетів повз ворота.

Україна подвоїла перевагу

За чотири хвилини до завершення матчу українки подвоїли перевагу. Дубицька розіграла кутовий на Форсюк, яка красивим дальнім ударом вразила дальній кут бельгійських воріт – 2:0. Форсюк оформила дубль. Дуже потужний перший тайм видала досвідчена українська футзалістка.

Бельгія за одну хвилину зробила два небезпечних моменти. Але Кислова була на висоті, двічі ставши на заваді голу.

Бурлаченко обігралась із Сидоренко та красивим ударом у дальню дев’ятку ледь не забила шедевр. Голкіперка у ефектному стрибку парирувала постріл.

Наприкінці першого тайму «синьо-жовті» забили втретє. Сидоренко після розіграшу штрафного забила свій третій гол в основному раунді Євро-2022 – 3:0.

Перша 20-хвилинкаа завершилась переконливою перемогою української національної команди.

Розгром бельгійок

Другий тайм розпочався із двох поспіль ударів від Гриценко та Шульги – поруч із стійкою. Вже на першій хвилині Кислова відзначилась яскравим сейвом. Бельгійки дещо вирівняли перевагу на майданчику. Однак українська голкіперка цього вечора була на висоті.

Шульга взяла ініціативу на себе та забила четвертий гол "синьо-жовтих". Дуже добре розпочали другу 20-хвилинку українки.

Бельгійки намагались виходити у стрімкі контратаки, але ніяк не могли зачепитись за м’яч. На цьому "синьо-жовті" не зупинились. Кліпаченко відкрилась, майстерно обіграла опікунку та розстріляла ворота Бельгії.

Вже через декілька секунд українки забили шостий гол. Шульга та Дубицька вибігли у стрімку контратаку. Анна не стала бити, а віддала передачу на, яка не залишила шансів бельгійській воротарці –

За чотири хвилини до завершення матчу бельгійська воротарка сьомий раз виймала м’яч із сітки власних воріт. Дубицька після передачі Кліпаченко з гострого кута оформила дубль. Дуже грубо помилилась воротарка Бельгії.