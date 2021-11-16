Україна здолала Сербію та наблизилася до Франції у відборі на Євро-2023: відео голів

У вівторок, 16 листопада, молодіжна збірна України з футболу приймала команду Сербії у матчі-відбору на Євро-2023. Матч на "Арені Львів" завершився перемогою "синьо-жовтих".

Україна U-21 – Сербія U-21 2:1

Гол: Криськів, 9, Судаков, 81 – Мітровіч, 78

Нереалізований пенальті: Бондаренко, 45+1

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Перед матчем

Якщо брати лише офіційні матчі, то в української молодіжки серія з чотирьох поспіль перемог. Проте статус суперників залишає питання: Румунія, Північна Ірландія, Вірменія та Ферерські острови. При цьому лише в одному поєдинку за цей час вдалося виграти з різницею більш ніж у один м'яч. Якщо порівнювати з попереднім відбором, то нинішній однозначно можна занести в плюс, адже ми поки що програли лише одного разу (французам) і утримуємо другий рядок у таблиці.

Серби поки що провалюють нинішній відбір. Єдина перемога була над абсолютним аутсайдером групи, Вірменією, яка програла вже чотири поєдинки поспіль. Навіть Фарери частіше набирають очки і розміщуються вище в таблиці.

Це призвело до того, що за підсумками жовтневих ігор керівництво сербської федерації вирішило розлучитися із Звонко Живковічем, а замість нього призначити на посаду керманича молодіжки Александра Рожича. Але результат миттєво не прийшов: у першій грі листопада серби вдома грали проти фарерців і перевагу у володінні м'ячем на свою користь не змогли матеріалізувати, розписавши лише нульову нічию.

Впевнений початок від України

Вже на 9-й відкртла рахунок у зустрічі. Трубін вибив на лівий фланг на хід Мудрику, той набрав велику швидкість, увійшов у штрафний майданчик і зробив передачу до 11-тиметрової позначки під удар Криськіву, який завдав точного удару.

Відео голу Криськіва

Наприкінці першої 45-хвилинки українці і зовіс могли подвоїти свою перевагу, коли Шеховіч у штрафному майданчику збив Криськіва і заробив пенальті у власні ворота. На жаль, Бондаренко не реалізував 11-метровий удар – Гордіч вгадав кут і перевів м'яч на кутовий.

Відео нереалізованого пенальті

Емоційна розв'язка

На 78-й хвилині рахунок у матчі на "Арені Львів" несподівано став рівним. Після введення ауту Тедіч у нашому штрафному майданчику обіграв Батагова, який відпасував на Мітровіча, і той завдав точного удару.

Відео голу Мітровіча

Але такий рахунок українців не влаштував і вже за 3 хвилини вони вирвали перемогу! Бондаренко вигриз м'яч на лівому фланзі і віддав на Судакова, який увійшов до штрафного майданчика і точно пробив у ближній кут.

Відео голу Судакова