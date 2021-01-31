Україна здобула "бронзу" змішаної естафети на чемпіонаті Європи з біатлону

Змішана естафета 31 січня завершила чемпіонат Європи з біатлону у Польщі. Україна в останній гонці посіла третю сходинку.

Джерело: 24 канал

Одне штрафне коло не завадило нестримній Норвегії перемогти. Баккен підтримав роботу партнерів по команді та завдяки ідеальній стрільбі здобув "золото" для Норвегії.

До теми: Україна - у топ-6 одиночної змішаної естафети на ЧЄ, Німеччина тріумфально перемогла

Результати гонки

Німеччині теж було складно скласти конкуренцію. Біатлоністи збірної майже бездоганними та фінішували другими. Україна ж замкнула трійку лідерів.

1. Норвегія (1+7) 1:01.23.7

2. Німеччина (0+7) +30.7

3. Україна (0+10) +52.5

Хід гонки

Забійницею української збірної стала Ірина Петренко, яка повернулась з декрету. Біатлоністка ще жодного разу не хибила на стрільбі на чемпіонаті Європи. Але на першому вогневому рубежі перший постріл у "молоко" таки стався. Українка виїхала на друге для себе коло 13-ю із 13-секундним відставанням. Лідерство захопила Швейцарія.

Друга стрільба була за сценарієм першої. Петренко за допомогою одного патрону закрила всі 5 мішеней. Українка поїхала передавати естафету 9-ю. Україна перебувала у 17 секундах від Австрії, яка поїхала на трасу першою.

Останнє коло у виконанні української біатлоністки було у найкращих традиціях. Петренко поступово випереджала суперниць. Однак на фініші привезла Україну на 7-ме місце, передавши естафету Віті Семеренко.

Досвідчена Семеренко добре тримала темп лідерок, але через швидке коло була змушена тягнутись за додатковими патронами. Україна вийшла зі стрільби 6-ю з таким же 18-м відставанням.

На другій стрільбі Семеренко була на межі штрафного кола. Але дві незакриті мішені закрила трьома патронами. Віта виїхала на своє останнє коло 8-ю із 23-секундним відставанням. На останнє коло сил у Віти не вистачило. Одна з сестер Семеренко передала естафету Богдану Цимбалу 9-ю із 33 секундами відставання.

На своїй першій стрільбі чоловічого етапу Цимбал одного разу влучив у "молоко". Богдан залишився 9-м. Другий вогневий рубіж Богдана був ідеальним – 5 з 5. Українець скористався хибами суперників та виїхав на трасу 3-м, поступаючись лише Норвегії та Німеччині.

23-річний український біатлоніст провів чудовий етап та передав естафету 3-м. Фінішером збірної був Артем Прима. Досвідчений біатлоніст не став форсувати події на першому своєму колі та програв перед стрільбою ходом 10 секунд лідеру з Норвегії.

На першому вогневому Артем потягнувся за додатковим патроном, але збільшив своє відставання від норвежця вже до 36 секунд. Австрієць та італієць підтягнувся до Прими, їх відставання складало від українського біатлоніста 11 та 13 секунд відповідно.

Артем на останні стрільбі взяв один додатковий патрон, але швидко закрив ним мішень, поїхавши на останнє коло 3-м. Найближчий конкурент австрієць був за спиною Артема у 19 секундах.

Артем зібравши всі сили у руки таки перетнув лінію 3-м, здобувши "бронзу" для України.Переможцем гонки стала Норвегія.