Україна здобула 51 медаль на Паралімпіаді: чоловіки принесли "бронзу" в естафеті з плавання

Збірна України здобула 51 медаль на літніх Паралімпійських іграх у Токіо. Медальна скарбничка України поповнилася бронзовою нагородою у плаванні.

Україна здобула 13 "бронзу"

Українські плавці на Паралімпіаді у Токіо захищали звання чемпіонів, адже здобули "золото" у 2016 у Ріо. На жаль, здобути перемогу в Токіо українці не змогли, проте медаль таки завоювали.

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Чоловіча збірна України взяла бронзу в естафеті вільним стилем 4х100. В естафеті виступали плавці різних класів.

Україну представили:

Юрій Божинський (клас S9)

Денис Дубров (клас S8, SM8)

Андрій Трусов (клас S7, SB6, SM7)

Максим Кріпак (клас S10, SM10)

Божинський не надто вдало стартував, передавши естафету Дуброву тільки шостим. Водночас Україна зберігала хороші шанси на нагороду завдяки старанням Дуброва.

Трусов та Кріпак дозволили Україні надіятися навіть на "срібло", проте потужні Італійці вирвали друге місце. Переконливу перемогу здобула збірна Австралії.

Результати естафети

1. Австралія – 3:44.31

2. Італія – 3:45.89

3. Україна – 3:47.40