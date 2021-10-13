Україна зберігає шанси напряму вийти на чемпіонат світу 2022: що для цього потрібно

Збірна України з футболу продовжує йти без поразок у відборі на чемпіонат світу 2022 року. Правда і виграла наша команда лише одну гру, решту шість звівши до нічийного результату. Попри це, наша команда зберігає шанси вийти на Мундіаль напряму.

Ситуація в групі D, куди потрапила збірна України, виглядає наступним чином:

Перше місце посідає збірна Франції, яка за шість матчів набрала 12 очок (три перемоги та три нічиї). Різниця забитих-пропущених голів – 8:3. Українці з французами двічі зіграли внічию 1:1

Україна поки не другому місці – 9 очок після семи зіграних матчів. Різниця голів 9:8.

Фінляндія на третій сходинці з 8 очками (шість матчів). Різниця голів 7:7. Наша команда свою єдину перемогу у відборі на ЧС-2022 здобула саме над фінами на виїзді. Вдома ми зіграли внічию.

Боснія та Герцеговина поки четверта – 7 очок за шість матчів. Різниця голів 8:7. Матч у Львові проти цієї збірної ми зіграли внічию 1:1. Попереду на нас чекає матч на виїзді.

Казахстан за сім матчів набрав лише три очки. Два з них – у матчах проти України, які закінчилися внічию. Команда втратила шанси пробитися на ЧС-2022 навіть через раунд плей-офф.



Турнірне становище в групі D / Ілюстрація 24 каналу

Вихід напряму на ЧС-2022

Збірна України відстає від збірної Франції на три очки. Це одна перемога. Правда Україна зіграла на один матч більше. У "синьо-жовтих" попереду гра на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Французи ж зіграють проти Казахстану вдома та Фінляндії на виїзді. Єдиний наш шанс обійти Францію – це щоб "галльські півні" ці обидва матчі програли як мінімум із загальним рахунком 0:4, а ми свій матч виграли. Тоді ми зрівняємося за кількістю набраних очок, але обійдемо суперника за кращої різниці забитих та пропущених голів.

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Вихід через плей-офф

Та надіятися на такий розвиток подій доволі безнадійно. Тож найбільш реальним є те, що Україна може посісти друге місце в групі, яке дасть право зіграти у плей-офф кваліфікації.

Важливо! У цій кваліфікації змінено умови плей-офф. Цього разу у плей-офф усі команди будуть поділені на три квартети. У кожному ж них команди зіграють по одному матчу півфіналу. Переможці зіграють у фіналі. Таким чином будуть розіграні три путівки. Кожен з таких квартетів буде грати матчі в одній з країн-учасниць.

Та для виходу в плей-офф Україні потрібно перемагати на виїзді Боснію і Герцеговину. Цей матч відбудеться 16 листопада. Тоді результати решти матчів в нашій групі не будуть мати значення для нас.

Україну в цьому матчі може влаштувати й нічия. Але для цього треба, щоб перед тим Боснія і Герцеговина зіграла внічию проти Фінляндії (13 листопада), а згодом Фінляндія не зуміла вдома обіграти Францію (16 листопада).