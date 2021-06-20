Україна зазнала прикрої поразки у фіналі волейбольної Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу поступилася Туреччині у фіналі Золотої Євроліги. Українська команда стала срібним призером.
Українці вкрай невдало розпочали матчу, уже у першому сеті дозволивши турецьким волейболістам піти у відрив. Тож перший сет закінчився з рахунком 11:25.
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У другому сеті ситуація дещо покращилася. Але турки знову перемогли. Вони вийшли вперед в рахунку та втримали потрібну для себе перевагу.
Єдиний сет, який виграли українці, став третій. Цього разу вже наші волейболісти одразу пішли у відрив, показуючи, що не мають наміру здаватися. І попри дещо нервову кінцівку, таки зуміли перемогти.
Та цього запалу не вистарчило на четвертий сет. Кожна з команд по черзі виходила вперед, не даючи супернику відірватися більше, аніж на +2. Та в кінцівці матчу турки таки дотиснули збірну України та перемогли.
Україна – Туреччина 1:3 (11:25, 20:25, 25:18, 21:25)
Бронзові нагороди завоювала збірна Естонія, яка перемогла господарів майданчика команду Бельгії з рахунком 3:0.