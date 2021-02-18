Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА

Збірна України залишилась у топ-25 найкращих команд світу. Рейтинг ФІФА очолює Бельгія.
ФІФА 18 лютого опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Україні вдалось зберегти 24 місце, на якому фінішувала у 2020 році.
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Оновлений рейтинг ФІФА
Лідером рейтингу залишилась Бельгія – 1780 очків. На 25 пунктів менше у Франції, яка розташовується відразу на другій позиції. Трійку замкнула Бразилія – 1743.
Українська збірна посідає 24 місце, у їх активі 1521 очко. Де розташовуються суперники команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи? Вище української збірної перебувають Нідерланди та Австрія – 14 та 23 місця відповідно. Різниця між Україною та австрійською командою складає 10 пунктів.
Топ-10 найкращих національних збірних світу (у очках)
1. Бельгія
2. Франція
3. Бразилія
4. Англія
5. Португалія
6. Іспанія
7. Аргентина
8. Уругвай
9. Мексика
10. Італія
…
24. Україна
Попередній календар матчів національної збірної України у 2021 році
- 24 березня. Франція – Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
- 28 березня Україна – Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 31 березня Україна – Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 23 травня. Україна – Бахрейн. Товариський матч
- 3 червня. Україна – Північна Ірландія. Товариський матч
- 7 червня. Україна – Кіпр. Товариський матч
- 13 червня. Нідерланди – Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
- 17 червня. Україна – Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
- 21 червня. Україна – Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
- 1 вересня. Казахстан – Україна. ЧС-2022 (17.00)
- 4 вересня. Україна – Франція. ЧС-2022 (21.45)
- 8 вересня. Чехія – Україна. Товариський матч
- 9 жовтня. Фінляндія – Україна. ЧС-2022 (19.00)
- 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
- 11 листопада. Україна – Болгарія. Товариський матч
- 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна. ЧС-2022 (21.45)