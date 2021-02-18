Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА

18 лютого 2021 , 13:24
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Джерело:

офіційний сайт ФІФА

Збірна України залишилась у топ-25 найкращих команд світу. Рейтинг ФІФА очолює Бельгія.

ФІФА 18 лютого опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Україні вдалось зберегти 24 місце, на якому фінішувала у 2020 році.

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Оновлений рейтинг ФІФА

Лідером рейтингу залишилась Бельгія – 1780 очків. На 25 пунктів менше у Франції, яка розташовується відразу на другій позиції. Трійку замкнула Бразилія – 1743.

Українська збірна посідає 24 місце, у їх активі 1521 очко. Де розташовуються суперники команди Андрія Шевченка на чемпіонаті Європи? Вище української збірної перебувають Нідерланди та Австрія – 14 та 23 місця відповідно. Різниця між Україною та австрійською командою складає 10 пунктів.

Топ-10 найкращих національних збірних світу (у очках)

1. Бельгія
2. Франція
3. Бразилія
4. Англія
5. Португалія
6. Іспанія
7. Аргентина
8. Уругвай
9. Мексика
10. Італія

24. Україна

Попередній календар матчів національної збірної України у 2021 році

  • 24 березня. Франція – Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)
  • 28 березня Україна – Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
  • 31 березня Україна – Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
  • 23 травня. Україна – Бахрейн. Товариський матч
  • 3 червня. Україна – Північна Ірландія. Товариський матч
  • 7 червня. Україна – Кіпр. Товариський матч
  • 13 червня. Нідерланди – Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
  • 17 червня. Україна – Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
  • 21 червня. Україна – Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
  • 1 вересня. Казахстан – Україна. ЧС-2022 (17.00)
  • 4 вересня. Україна – Франція. ЧС-2022 (21.45)
  • 8 вересня. Чехія – Україна. Товариський матч
  • 9 жовтня. Фінляндія – Україна. ЧС-2022 (19.00)
  • 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
  • 11 листопада. Україна – Болгарія. Товариський матч
  • 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна. ЧС-2022 (21.45)