Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський порівняв збірні України та Росії. Автор легендарного пенальті у ворота Швейцарії на чемпіонаті світу-2006 впевнений, що Україна сильніша за російську збірну.

Мілевський: Українські футболісти сильніші

Артем Мілевський став гостем російського ютуб-каналу "Коммент.Шоу", в якому й порівняв збірні Росії та України.

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На запитання про те, чи Росія зараз сильніша за Україну, колишній форвард сказав категоричне "Ні!"

Ні! Я вважаю, що (збірна України, – Спорт 24) закриє вас. Україна у плані футболу закриє Росію,

– сказав Артем.

Щоб аргументувати свої слова, Мілевський заявив, що українські футболісти сильніші за росіян.

"Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять", – зауважив Мілевський. Він додав, що його не вразив футбол Росії в останніх матчах.

Російська збірна зберігає хороші шанси вийти на чемпіонат світу напряму, коли українській команді у кращому випадку світить раунд плей-офф. Хоча математичні шанси "синьо-жовті" ще не втратили.

Мілевському спробували дорікнути цією тезою, на що український футболіст сказав, що хотів би побачити матч України та Росії в групі.

А коли нам дозволять бути в одній групі? Україні з Росією? Ось було б!,

– резюмував Мілевський.

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