Україна закриє Росію у плані футболу, – Мілевський
Джерело:ютуб-канал "Коммент.Шоу"
Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський порівняв збірні України та Росії. Автор легендарного пенальті у ворота Швейцарії на чемпіонаті світу-2006 впевнений, що Україна сильніша за російську збірну.
Мілевський: Українські футболісти сильніші
Артем Мілевський став гостем російського ютуб-каналу "Коммент.Шоу", в якому й порівняв збірні Росії та України.
Варте уваги Чи зможе Україна зіграти з Росією у плей-офф відбору на ЧС-2022 – рішення УЄФА
На запитання про те, чи Росія зараз сильніша за Україну, колишній форвард сказав категоричне "Ні!"
Ні! Я вважаю, що (збірна України, – Спорт 24) закриє вас. Україна у плані футболу закриє Росію,
– сказав Артем.
Щоб аргументувати свої слова, Мілевський заявив, що українські футболісти сильніші за росіян.
"Українські футболісти сильніші, і вони знають, що роблять", – зауважив Мілевський. Він додав, що його не вразив футбол Росії в останніх матчах.
Російська збірна зберігає хороші шанси вийти на чемпіонат світу напряму, коли українській команді у кращому випадку світить раунд плей-офф. Хоча математичні шанси "синьо-жовті" ще не втратили.
Мілевському спробували дорікнути цією тезою, на що український футболіст сказав, що хотів би побачити матч України та Росії в групі.
А коли нам дозволять бути в одній групі? Україні з Росією? Ось було б!,
– резюмував Мілевський.
Які шанси в Росії та України вийти на ЧС-2022
- Збірна України посідає друге місце у групі D після того, як зіграла 7 матчів. "Синьо-жовті" перемогли Фінляндію та ще 6 разів зіграли внічию.
- Україна теоретично може випередити Францію і посісти перше місце в групі, якщо переможе Боснію та Герцеговину, а команда Дідьє Дешама поступиться Фінляндії та Казахстану. При цьому потрібно, щоб фіни не перемогли боснійців.
- Більш реальні шанси в України посісти друге місце та спробувати вийти на ЧС-2022 через раунд плей-офф.
- Натомість Росія лідирує у групі H. Росіяни втратять лідерство й пряму путівку на Мундіаль, якщо в останньому турі на виїзді програють Хорватії.