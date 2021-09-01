Україна за крок до 70 нагород Паралімпіади: Ковальчук здобув "срібло" змагань

Василь Ковальчук завоював для України ще одну медаль у стрілецькому спорті. Спортсмен зупинився за крок від паралімпійського золота.

34 "срібло" України у Токіо

48-річний Василь Ковальчук перервав свою золоту серію з перемог на Паралімпіаді. Українець на двох змаганнях поспіль ставав паралімпійським чемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки лежачи з 10 метрів (змішано у клас SH2).

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У Токіо Ковальчук став другим із результатом 254.7. Українець поступився лише сербу Драгану Ристичу. Трійку призерів замкнув Франчек Горазд Тіршек із Словенії.

Результати призерів

1. Драган Ристич (Сербія) – 255.5 (паралімпійський рекорд)

2. Василь Ковальчук (Україна) – 254.7

3. Франчек Горазд Тіршек (Словенія) – 232.4