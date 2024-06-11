Щонайменше три битви для команди Реброва: розклад матчів збірної України на Євро-2024

Вже 14 червня стартує 17-й чемпіонат Європи з футболу, який прийме Німеччина. Збірна України, яка пробилась у фінальну частину через плей-оф відбору, розпочне свою боротьбу дещо пізніше.

Підопічні Сергія Реброва здолали у плей-оф кваліфікації Боснію і Герцеговина та Ісландію. Обидва поєдинки закінчувались перемогою України з однаковими рахунками 2:1, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар та результати матчів

Календар матчів України на чемпіонаті Європи

Під час жеребкування "синьо-жовті" потрапили у групу "Е", де зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії. Останню, до слова, вважають фавориткою цього квартету.

Кожна із цих збірних проведе щонайменше по 3 матчі групового раунду на Євро-2024.

17 червня. 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)

(Мюнхен) 21 червня. 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)

(Дюссельдорф) 26 червня. 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)

Цікаво, що раніше українська збірна грала із румунами та словаками, а от матч проти Бельгії буде першим в історії лобовим між цими національними командами.

До слова, Євро-2024 у Німеччині триватиме до 14 липня.