Збірна Реброва чекає підтримку 12-го гравця: де дивитись матчі України на Євро-2024

Збірна України буде однією із 24-х національних команд, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи-2024 з футболу. "Синьо-жовті" потрапили у групу "Е".

В одному квартеті зі збірною України також зіграють Румунія, Словаччина та Бельгія. Підопічні Сергія Реброва проведуть щонайменше три матчі на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині.

До теми Футбольне свято для уболівальників: хто транслюватиме матчі Євро-2024 в Україні

Хто в Україні покаже матчі Євро-2024

Усі три поєдинки "синьо-жовті" проведуть у трьох різних німецьких містах – Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті. В української збірної точно буде підтримка 12-го гравця на німецьких трибунах, адже чимала кількість українців проживає у Німеччині.

Усі футбольні уболівальники, які залишаються в Україні, теж зможуть переглянути поєдинки Євро-2024.

Платформа MEGOGO, яка є офіційним транслятором матчів Євро-2024 в Україні, покаже усі зустрічі турніру. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Матчі збірної України можна буде переглянути також за переплатою "Оптимальна".

Також матчі Євро-2024 будуть транслювати на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT). Щоправда, цей мовник покаже лише 22 матчі футбольного турніру: 13 ігор групового раунду, 4 матчі 1/8 фіналу, два чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал. Усі матчі збірної України будуть теж обов'язково показані.

Матчі України проти Румунії та Словаччини розпочнуться о 16:00, а гра проти Бельгії стартуватиме о 19:00 (за київським часом).

Окрім цього матчі Євро-2024 можна буде послухати по Радіо Промінь.