Україна взяла участь у церемонії відкриття Паралімпіади у Пекіні: яскраві фото

У п'ятницю, 4 березня, відбулась офіційна церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор у Пекіні. Українська збірна взяла участь у святковій події.

Наші герої на церемонії відкриття

Українські паралімпійці змогли дістатись Китаю, де пройде зимова Паралімпіада-2022. "Синьо-жовтий" прапор майорів під час церемонії відкриття, яка відбувалась на Пекінському національному стадіоні, повідомляє 24 канал.

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24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на українську територію. Після чого виступ паралімпійців у Пекіні був під питанням.

Однак наші спортсмени знайшли у собі сили, щоб полетіти у Пекін, та гідно представити Україну на Іграх. Чекаємо від українців нагород, щоб український гімн лунав не лише на увесь Китай, а й увесь світ.

Їх нагороди принесуть українцям трішки позитивних емоцій під час війни.

Збірна України представлена 29 спортсменами, серед яких 20 паралімпійців та 9 гайдів.

Паралімпіада-2022 триватиме до 13 березня.



Україна у Пекіні / Фото Getty Images



Паралімпійська збірна України / Фото Getty Images



Україна на церемонії відкриття / Фото Getty Images