Україна втратила двох біатлоністів на першу гонку в сезоні, у Семенова значні проблеми

Чоловіча збірна України з біатлону готується до першої гонки сезону – 27 листопада у шведському Естерсунді. Україна має квоту у п'ять біатлоністів, але поки відомі імена трьох спортсменів, які вийдуть на старт.

Втрата через коронавірус

Тренерський штаб збірної планував, що на етапах кубка світу виступатиме команда "А", яка готуватиметься і до участі в зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні. Та спалах коронавірусу в команді на початку листопада вніс значні корективи.

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Відтак на перший етап Кубка світу відправляться три біатлоністи з команди "А" та ще два біатлоністи з команди "Б". Команду "А" представлятимуть Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Хто увійду в заявку від команди "Б" поки невідомо. Тренерський штаб визначиться з іменами за підсумками тренування в неділю, 21 листопада.

Щодо Артема Прими, Тараса Лесюка, Руслана Ткаленка та Артема Тищенка, то вони продовжать підготовку до сезону в Норвегії. І можуть взяти участь на другому етапі в Естерсунді, якщо будуть готові. Склад на другий етап Кубка світу буде прийматиму за результатами першого етапу.

Тренерський штаб очікує, що вже до третього етапу в австрійському Хохфільцені буде оптимальний склад. Натомість на етапі в Франції команди "А" не буде.

"Основа буде пропускати Кубок світу у Франції, після Хохфільцена плануємо поїхати на збір в Італію на висоту з тими, хто потім буде стартувати в Обергофі. Команда буде рухатися від старту до старту, будемо робити результати такі, як від нас чекають в олімпійському році", – пояснив своє рішення головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

Важкий стан Сергія Семенова

Спалах коронавірусу в розташуванні збірної України найбільшого удару завдав по Сергію Семенову. За словами Санітри, біатлоніст поки не готовий виходити на старт навіть на рівні Кубка IBU. Тож поки він відправиться в Україну для проходження медогляду, за результатами якого і будуть розробляти його план підготовки.