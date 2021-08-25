Україна впевнено обіграла Румунію на жіночому чемпіонату Європи з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи закінчила виступи на груповому етапі впевненою перемогою над господаркою змагань – збірною Румунії.

Україна не надто вдало стартувала на турнірі, програвши два перші матчі. Але згодом обіграла Фінляндію та Швецію. І тим самим гарантували собі вихід в плей-офф як мінімум з четвертого місця. Тож на матч з Румунією виходили вже без тягаря відповідальності за результат.

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Але навіть у такому матчі українки показали всю свою міць, обігравши румунок з рахунком 3:0.

Україна – Румунія 3:0 (25:15, 25:17, 25:11)

З ким в 1/8 фіналу зіграє збірна України – поки невідомо. Матч відбудеться 29 серпня.