Україна вийшла на Євро-2022: як українська голкіперка забила гол від власних воріт – відео

Жіноча збірна України з футзалу пробилась у фінальну частину Євро-2022. Однієї з авторок тріумфу стала українська голкіперка Вікторія Сагайдачна.

Розкішний гол від воротарки України

Гол Вікторії Сагайдачної став справжньою несподіванкою у вирішальній грі проти фінок. Перемога дозволила б Україні вийти у "Фінал чотирьох" через матчі основного раунду Євро-2022, які відбувались у Львові. Що дівчата і зробили.

Як це було Україна вийшла у "Фінал чотирьох": українська воротарка забила шалений гол

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою у рахунку українок. Нулі на табло розмочила Анна Шульга. По перерві Анна забила вдруге – дубль. Ще один гол у виконанні Анни Сидоренко.

Здавалось, що "синьо-жовті" здобудуть перемогу з рахунком 3:0, але на цьому вони не зупинились. Українська голкіперка Сагайдачна впевнено зловила м'яч до рук після удару п'ятого польового Фінляндії та наважилась на удар від власних воріт. Вікторія дуже точним та сильним ударом забила четвертий гол української збірної у поєдинку. М'яч залетів у вже порожні ворота суперниць.

Сагайдачна на емоціях впала на коліна, а дівчата обійняли та привітали партнерку по команді з неймовірним голом.

Українки таки одного разу пропустили, але цей гол на останній хвилині матчу вже нічого не вирішував. У підсумку – 4:1 впевнена звитяга українських футзалісток.

Збірна України здобули три перемоги у Львові та вийшла у "Фінал чотирьох".

Гол української голкіперки: відео