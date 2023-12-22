Українські футзалісти в унісон заспівали "Червону руту" після виходу на ЧС-2024: емоційне відео

У середу, 20 грудня, чоловіча збірна України з футзалу на напруженому поєдинку обіграла Польщу 5:3. Ця звитяга дозволила "синьо-жовтим" кваліфікуватись на ЧС-2024 із першого місця у своєму квартеті.

Перший тайм минув повністю під контролем підопічних Косенка. Українці змушували польського голкіпера ж чотири рази виймати м'яч із сітки власних володінь. Перша частина зустрічі закінчилась із тотальним домінування "синьо-жовтих" 4:0.

До теми Україна їде на ЧС-2024: "синьо-жовті" у вирішальному матчі відбору перемогли Польщу – відео

Патріотичне святкування виходу на Мундіаль

Що не скажеш про перевагу української збірної у другому таймі. Поляки змогли відповісти трьома голами. Натомість українці забили лише одного разу. Однак Семенченка на 32-й хвилині матчу був надважливим для нашої команди.

Фінальний сигнал зафіксував перемогу української збірної з рахунком 5:3. За збірну України, окрім Семенченка, забивали Шотурма, Абакшин та дубль оформив Корсун. Українці взяли реванш у суперника за поразку 2:3 у другому турі відбору. Це було єдине фіаско команди Косенка у цій кваліфікації на Мундіаль за шість матчів.

За 6 турів Україна набрала 13 очок. Перевага над поляками склала лише один бал. Третє місце у групі зайняла Сербія (8 пунктів), а замкнула квартет Бельгія (лише один набраний бал).

Українські футзалісти не стримували емоцій від перемоги, яка вивела їх із першого місця групи на чемпіонат світу-2024. Своє святкування хлопці продовжили в автобусі, де дуже гучно та красиво заспівали в унісон українську пісню "Червона рута".

Українські футзалісти заспівали "Червону руту" після виходу на ЧС: дивіться відео

Україна вперше за 8 років пробилась на Мундіаль. Востаннє "синьо-жовті" грали на ЧС у 2016-му році, де дійшли до стадії 1/8 фіналу.

Як Україна виступала у кваліфікації до ЧС-2024: