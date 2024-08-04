Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Українські любителі спорту із нетерпінням очікували на фінал жіночих стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. Серед претенденток на медалі були наші дівчата – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Літні Олімпійські ігри-2024 тривають повним ходом! Україна вже встигла здобути три медалі, в тому числі й "золото". Перемогу у командній шаблі з фехтування здобули наші дівчата на чолі з Ольгою Харлан, пише 24 Канал.

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Українки на вершині

Черговий шанс на медалі наша країна отримала у легкій атлетиці. У фінал жіночих змагань зі стрибків у висоту вийшли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. А ось Юлія Левченко подолати кваліфікацію не змогла.

Однак українські фанати зберігали оптимізм щодо фіналу. Як мінімум експерти робили із Магучіх претендентку на перемогу у фінальному старті Ігор у Парижі. Адже напередодні змагань 4-річчя Ярослава встановила новий світовий рекорд у столиці Франції, підкоривши планку на висоті 2,10 метра.

До слова, особистий рекорд Геращенко складав 2 метри.

Магучіх пропустила першу висоту 1,86 метра, яку легко підкорила Геращенко. Ярослава розпочала для себе фінал із висоти 1,91. Обидві українки дуже впевнено взяли дану висоту та очолили таблицю фіналу.

Лише 8 легкоатлеток продовжили боротьбу на висоті 1,95. Серед них дві українки. І Магучіх, і Геращенко із першого стрибка взяли 1,95 та продовжили змагання у Парижі.

На висоту 1,98 пробились одразу вісім легкоатлеток.

Дві медалі для України

Австралійка Оліслагерс та українка Магучіх – єдині атлетки, які із перших спроб взяли 1,98. Планка впала під час першого стрибка Геращенко. Ірина не взяла висоту, але за рахунок помилок суперниць здобула "бронзу" Олімпіади-2024. Третє місце також посіла австралійка Елеанор Паттерсон. В обох підкорена висота 1,95.

Магучіх із першої спроби взяла 2 метри, а Оліслагерс підкорила планку із останньої спроби.

2,02 метри не дались обом атлеткам із першої спроби, як із других стрибків.

Оліслагерс не взяла висоту. Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка-2024 у Парижі!!!

Ярослава вже у статусі тріумфаторки перенесла свою спробу на 2,04, яку так і не підкорила.

Трійка призерок зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 (у метрах):

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,95

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95