Україна виграла чергову медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео

14 травня 2021 , 07:32
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Джерело:

24 канал

Збірна України виграла вже сьому медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Будапешті (Угорщина). Україна виграла "бронзу" у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

Бронзовими призерами стали Олександр Горшковозов і Олег Колодій. Українська пара єдиною змогла за один стрибок набрати понад 90 балів.

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Стрибки у воду, результати

1. Патрік Хаусдінг – Ларс Рюдігер (Німеччина) – 426,78
2. Євген Кузнєцов – Микита Шлейхер (Росія) – 415,47
3. Олександр Горшковозов – Олег Колодій (Україна) – 409,92

На чемпіонаті Європи Україна виграла уже 7 медалей. В активі нашої збірної 3 "золота", 3 "срібла" та одна "бронза". У медальному заліку Україна на третьому місці.

Дивіться відео нагородження Горшковозов та Колодія

 

Автор: Михайло Гема