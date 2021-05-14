Україна виграла чергову медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту: відео

Збірна України виграла вже сьому медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Будапешті (Угорщина). Україна виграла "бронзу" у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.
Бронзовими призерами стали Олександр Горшковозов і Олег Колодій. Українська пара єдиною змогла за один стрибок набрати понад 90 балів.
Варте уваги Україна виграла "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання
Стрибки у воду, результати
1. Патрік Хаусдінг – Ларс Рюдігер (Німеччина) – 426,78
2. Євген Кузнєцов – Микита Шлейхер (Росія) – 415,47
3. Олександр Горшковозов – Олег Колодій (Україна) – 409,92
Дивіться відео нагородження Горшковозов та Колодія