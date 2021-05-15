Справжня феєрія: Україна виборола четверте "золото" на ЧЄ з артистичного плавання

Збірна України виграла вже 8 медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи в Угорщині. Українська команда завоювала золото в хайлайті.

У складі команди чемпіонками стали Марина і Владислава Алексєєві, Марта Федіна, Катерина Рєзнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Вероніка Гришко, Ганна Носова.

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Фінал хайлайту

Україна – 95,3000 Білорусь – 86,5667 Угорщина – 79,1000

На чемпіонаті Європи у Будапешті Україна вже здобула 10 медалей. Крім восьми нагород, здобутих українками в артистичному плаванні, ще дві нагороди здобули представники стрибків у воду.