Справжня феєрія: Україна виборола четверте "золото" на ЧЄ з артистичного плавання

Збірна України виграла вже 8 медаль в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи в Угорщині. Українська команда завоювала золото в хайлайті.
У складі команди чемпіонками стали Марина і Владислава Алексєєві, Марта Федіна, Катерина Рєзнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Вероніка Гришко, Ганна Носова.
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Фінал хайлайту
- Україна – 95,3000
- Білорусь – 86,5667
- Угорщина – 79,1000