Україна вдруге програла Іспанії у матчі з красивим голом Шульги: відео поєдинку

Жіноча збірна України з футзалу 19 січня провели другий спаринг проти Іспанії. "Синьо-жовті" вдруге поступились чемпіонкам Європи.

Україна – Іспанія 1:3

Голи: Шульга, 32 – Лорес, 8, 31, Кордоба, 20

Нереалізований пенальті: Сампер, 14 (Іспанія)

Українська збірна вдруге за два дні провели товариський матч проти потужних іспанок.

Перша зустріч у Бучі завершилась розгромною перемогою гостей 0:7. Підопічні Олега Шайтанова не змогли забити гол престижу.

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Іспанія знову розпочала матч першим номером. У першій 10-хвилинці Лорес розмочила нулі на табло. Українки надійно тримали оборону. Голкіперки Сагайдачна та Кислова мали чимало роботи у рамці воріт. Іспанки неодноразово загрожували українським володінням.

Вже через шість хвилин гості отримали чудову нагоду подвоїти перевагу на табло. М'яч влучив у руку Шульги, а суддя призначив пенальті. До позначки підійшла Сампер, але стійка врятувала ворота Кислової.

Українки теж мало поодинокі моменти. Сидоренко після вкидання Кислової пробила в один дотик. Але постріл був легким для голкіперки Іспанії.

Гості допустили прикру для них помилку, яка привела до вільного удару для "синьо-жовтих". Титова та Шульга розіграли стандарт, але постріл Анни взяла на себе воротарка суперниць.



Україна – Іспанія / Фото Павло Кубанов

На останній хвилині Кордоба подвоїла перевагу іспанок – 0:2. Перша частина зустрічі завершилась перемогою Іспанії.

Перший гол у ворота Іспанії

Вже на перших секундах після свистка на другий тайм іспанки могли забити втретє. Але м'яч після удару пролетів поруч із дальньою стійкою.

На 31-й хвилині іспанка Лорес зробили рахунок 0:3 та оформила дубль у цій грі. Вже на наступній хвилині Шульга у силовому стилі відтерла від м'яча опонентку та прошила сітку воріт. Анна забила перший гол України за два матчі у ворота Іспанії – 1:3.

На більше українок не вистачило. Іспанія вдруге перемогла у Бучі, але цього разу з рахунком 1:3.

Україна – Іспанія: дивіться повний матч