Україна тріумфально завершила виступ на Іграх Нескорених: в активі збірної – 16 медалей
23 квітня 2022 , 00:47Читать новость на русском
Джерело:"Cуспільне"
У Нідерландах 22 квітня відбувся останній день Ігор Нескорених. Загалом українська збірна виборола 16 медалей.
Змагання відбувалися у Гаазі. Останній день проходив у 2 видах спорту – велоспорті та баскетболі на візках. Для української збірної він минув без нагород.
Зауважте У Львові попрощалися з військовим та тренером Invictus Games Дмитром Сидоруком
Українська збірна виборола 16 медалей на Іграх Нескорених
Збірна України завершила виступи на Іграх Нескорених з 16 нагородами, 5 з яких були золотими. Трьом спортсменам вдалося виграти по 2 медалі:
- Віктор Легкодух здобув "золото" та "срібло" у штовханні ядра та веслуванні,
- Ігор Галушка – такі ж медалі у двох видах веслування,
- Андрій Бадарак виграв "золото" та "бронзу" у плаванні.
Українські медалісти на Іграх Нескорених-2020:
- "Золото" – Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини);
- "Срібло" – Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини);
- "Бронза" – Іван Герецун (стрибки в довжину), Олексій Бобчинець (біг на 1500 метрів), Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука), Іван Лепеха (плавання, 50 метрів вільним стилем), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів брасом), Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).