Україна тріумфально завершила виступ на Іграх Нескорених: в активі збірної – 16 медалей

23 квітня 2022 , 00:47
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Джерело:

"Cуспільне"

У Нідерландах 22 квітня відбувся останній день Ігор Нескорених. Загалом українська збірна виборола 16 медалей.

Змагання відбувалися у Гаазі. Останній день проходив у 2 видах спорту – велоспорті та баскетболі на візках. Для української збірної він минув без нагород.

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Українська збірна виборола 16 медалей на Іграх Нескорених

Збірна України завершила виступи на Іграх Нескорених з 16 нагородами, 5 з яких були золотими. Трьом спортсменам вдалося виграти по 2 медалі:

  • Віктор Легкодух здобув "золото" та "срібло" у штовханні ядра та веслуванні,
  • Ігор Галушка  – такі ж медалі у двох видах веслування,
  • Андрій Бадарак виграв "золото" та "бронзу" у плаванні.

Українські медалісти на Іграх Нескорених-2020:

  • "Золото" – Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядка (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів на спині), Ігор Галушка (веслування, 4 хвилини);
  • "Срібло" – Артем Лукашук (стрибки в довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра), Ігор Галушка (веслування, 1 хвилина), Віктор Легкодух (веслування, 4 хвилини);
  • "Бронза" – Іван Герецун (стрибки в довжину), Олексій Бобчинець (біг на 1500 метрів), Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука), Іван Лепеха (плавання, 50 метрів вільним стилем), Андрій Бадарак (плавання, 50 метрів брасом), Ігор Безкорований (веслування, 1 хвилина).
Цікаво! Збірна України дебютувала на Іграх Нескорених у 2017 році, які проходили в Торонто. Тоді команда завоювала 14 медалей, а на минулих змаганнях у Сіднеї – 20.
Автор: Ольга Котів