Україна вперше з 2018 року увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату Європи з біатлону

Ось і підійшов до закінчення чемпіонат Європи-2023 з біатлону у швейцарському Ленцергайде. Українські біатлоністи зібрали майже увесь комплект нагород, серед яких є медаль найвищого ґатунку.

Вже перші дві "індивідуалки" принесли Україні дві срібні нагороди чемпіонату Європи-2023. Юлія Джима фінішувала третьою, але після фінішу італійська команда подала сама на себе протест. Все через те, що електронна система помилково не врахувала два промахи Мікели Каррари на стійці, пише 24 Канал.

Цікаво Справжнє Fair Play: італійка, яка віддала "срібло" Джимі, отримали нагороду за чесну боротьбу

Срібний початок змагань

Після чого результати переглянули. Італійка, яка фінішувала першою, отримала дві хвилини штрафу та автоматично опустилась на 11-ту позицію. Натомість переможницею стала німкеня Ліза Марія Шпарк, яка до зміни результатів була другою. У трійку призерів застрибнула інша представниця Німеччини Селіна Гротіан.

Юлія Джима з третьої перейшла на другу позицію. Олімпійська чемпіонка стала авторкою першої нагороди України на цьогорічному ЧЄ у Швейцарії.

У цей же день потішили українських фанатів й чоловіки, а точніше – Антон Дудченко. 26-річний біатлоніст схибив лише одного разу на чотирьох вогневих рубежах, вибивши 19 із 20 мішеней. Чудова стрільба та непоганий хід дозволив українцю взяти друге "срібло" для синьо-жовтої команди у Ленцергайде.

Наша золота зірочка – Анастасія Меркушина

Здавалось, що у спринті знову повинна була вистрілити Джима, але замість неї чудову гонку провела Меркушина-старша. Анастасія вкотре довела, чому вважається однією з найкращих біатлоністок за точністю на стрільбі та швидкострільністю. Два нулі на двох вогневих рубежах та заслужена перемога у спринті.

Меркушиній вдалось вирвати "золото" у прямому сенсі слова "на зубах". 0,5 секунди відділило її від срібної нагороди, але характер Анастасії приніс їй золоту нагороду. Анастасія Меркушина втретє стала чемпіонкою Європи (до цього на юніорському рівні) та принесла Україні єдину золоту нагороду на ЧЄ-2023.

Меркушина-старша поділилась враженнями від тріумфу на чемпіонаті Європи та зізналась, що сподівається її медаль принесла краплинку радості у життя українців.

На цьому нагороди для нашої збірної закінчились. "Сухий" останній день видали українські біатлоністи, не заїхавши на подіум у змішаній естафеті, хоча там склад був рівня Кубка світу, та одиночній змішаній естафеті. На жаль, стрільба підвела Юлію Джиму та Олену Білосюк.

Медалі Джими, Дудченка та Меркушиної дозволили Україні замкнути топ-3 загального медального заліку чемпіонату Європи. Україна вперше з 2018 року робить таке досягнення. Нашій команді вдалось стати однією з семи країн, які змогли завоювати медалі чемпіонату Європи.

Вище нас лише нестримні норвежці – 8 нагород (5 золотих, 2 срібних та 1 бронзова) та Німеччина – 6 медалей (2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові).

Загальний медальний залік ЧЄ-2023 з біатлону

1. Норвегія – 8

2. Німеччина – 6

3. Україна – 3

4. Швеція – 3

5. Швейцарія – 1

6. Франція – 2

7. Словенія – 1

За спиною української збірної розташувалась Швеція та Швейцарія – 3 та 1 нагорода відповідно. Цікаво, що у шведів така ж кількість нагород, як в України. Але у нашої збірної є "золото", а Швеція здобула 2 "срібла" та 1 "бронзу".

Країна-господарка задовольнилась лише одним "сріблом". У Франції та Словенії, які посіли 6-ту та 7-му позиції по дві та одній "бронзі" відповідно.

Вже 3 лютого відновлюється Кубок світу-2022/2023. Біатлоністи переїжджають у чеське Нове-Мєсто, де відбудеться сьомий етап КС. Це буде остання підготовка перед чемпіонатом світу у німецькому Оберхофі (8 – 19 лютого).