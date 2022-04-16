Україна стартувала з двох поразок у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України зіграла два матчі проти США у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг в американському Ешвіллі. Українки поступаються з рахунком 2:0.

Даяна Ястремька – Елісон Ріск 6(16):7, 5:7

Матч тривав 2 години 21 хвилину. Ястремська виконала 6 ейсів, припустилася 4 подвійних та 63 невимушених помилок, повідомляє 24 канал.

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На тай-брейку Ястремській та Ріск знадобилося 34 розіграші для того, щоб визначити переможницю. Цей тай-брейк став найдовшим в історії серед одиночних матчів Кубка Біллі Джин Кінг.

Катаріна Завацька – Джессіка Пегулі 2:6, 1:6

Українці протистояла друга ракетка США й №14 світового рейтингу Джессіка Пегула. Це була перша зустріч тенісисток на професійному корті.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин. Завацька припустилася 5 подвійних помилок, не виконала жодного ейсу.

Для Катаріни Завацької цей матч став дебютом в одиночному розряді на Кубку Біллі Джин Кінг. Раніше вона двічі грала за збірну України на турнірі, але в парі.

Поразка у кваліфікації поверне Україну до раунду плей-оф, а перемога виведе до фінального турніру.

Україна та США зустрічаються в межах турніру вперше з 2012 року. Тоді збірні грали в Харкові, і американки виграли всуху з рахунком 5:0.