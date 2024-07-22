Без шансів для суперників: Україна здобула "золото" Євроліги-2024 у пляжному футболі

У грузинському Батумі закінчилися змагання з пляжного футболу в дивізіоні В у рамках Євроліги-2024. У ньому тріумфально виступила збірна України.

"Синьо-жовті" через участь Білорусі бойкотували тогорічні змагання. За це збірну України позбавили місця в еліті й вона опустилася в нижчий дивізіон, пише 24 Канал.

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Чудовий виступ збірної України

У ньому команда Миколи Костенка продемонструвала, що має грати проти найсильніших. "Синьо-жовті" стали чемпіоном Євроліги-2024 в дивізіоні В, здобувши всі перемоги на турнірі.

На груповому етапі Україна розгромила з однаковим рахунком 6:1 Ліван і Саудівську Аравію, а також переграла ОАЕ (5:2). У півфіналі ж підопічні Миколи Костенка не залишили шансів Латвії – 4:0.

У фіналі реванш за поразку у груповому раунді отримала шанс взяти збірна Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона першою змогла уникнути розгрому від України та нав'язала справжню боротьбу, проте "золото" все ж таки дісталося нашим землякам.

Перебіг подій фіналу

Уже на першій хвилині "синьо-жовті" відкрили рахунок завдяки сильному удару Андрія Пашка з середини поля. Проте після цього суперники перехопили ініціативу та створили чимало небезпечних моментів.

Олександр Пославський декілька разів рятував наші ворота, однак на восьмій хвилині Омар Мусаб зрівняв рахунок, а вже через хвилину Юсіф Хумайд вивів свою збірну вперед. Олег Зборовський згодом ударом головою відновив паритет і команди пішли на першу перерву за нічийного рахунку – 2:2.

У другій 12-хвилинці Дмитро Войтенко вивів Україну вперед, а крапку в зустрічі на останніх секундах матчу поставив Олег Щитник. У підсумку, Україна тріумфувала з рахунком 4:2 та здобула заслужений кубок.

. Збірна України – чемпіон Євроліги 2016 року. Відтоді "синьо-жовті" стабільно брали участь в елітному дивізіоні та вигравали "бронзу" сезону-2020.

Зазначимо, що наразі невідомо, де виступатиме Україна наступного сезону Євроліги. Рішення буде приймати організація, що проводить змагання – BSWW.