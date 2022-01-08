Україна стала 10-ю у змішаній естафеті: шалені відставання та прогрес Підручного

Змішана естафета відкрила другий змагальний день 5-го етапу Кубка світу з біатлону у німецькому Обергофі. Збірна України посіла 10 місце.

Нестримна Норвегія

Норвегія протягом усієї гонки утримувала лідерство. Величезний вклад у цей відрив зробили брати Бьо. Марте Олсбю Ройселанд "не зіпсувала каші" та принесла Норвегії перемогу у змішаній естафеті.

До теми Подвійна насолода для фанатів біатлону: склад України на змішані естафети в Обергофі

Другою фінішну лінію перетнула білоруска Ганна Сола. Обидві збірні з великим відставанням взяли медалі. За третє місце боролись відразу декілька команд. Франція була швидшою на вогневому рубежі та першою виїхала на останнє коло. За її спиною була німкеня, але свого Жулія Сімон вже не відпустила. Франція замкнула трійку призерів.

Провал від Прими

Забійником збірної України став Артем Прима, який вийшов на трасу з 7-м стартовим номером на грудях. Вже зі старту не дуже склалась гонка для синьо-жовтої команди. Артем використав усі додаткові патрони та пішов на друге коло з відставанням від лідера у 38 секунд – остання 24-та позиція.

Прима ще й ледь не переплутав килимок, на який повинен був лягати для стрільби.

До другої стрільби українець підійшов із ще більшим відставанням у 55 секунд. Із шести відпрацював Прима на вогневому рубежі та дещо підійняв Україну за позиціями – із 25-го на 21-ше місце.

Справжня катастрофа була на стійці у Швеції. Самуельссон пішов на два кола штрафу.

Прима передав естафету Дмитру Підручному на 20-й позиції, а відставання від першого місця складало понад одну хвилину. Лідерство захопила Норвегія.

Підручний відіграв 10 позицій

Дмитро ногами наздогнав групу переслідувачів та з семи відстрілявся на лежці. Капітан чоловічої команди підійняв Україну вже на 13-те місце з відставання від лідера у 1,20 хвилини.

На останній для себе стрільбі Дмитро знову відстріляв із шести та підійняв команду вже у топ-10. Однак відставання від Норвегії, яка продовжувала утримувати лідерство, складало майже 1,30 хвилини.

Біатлоніст із Тернополя на останніх кілометрах вчепився у спину словенця Клемена Бауера. Спортсмени змагались за 10 – 11 місця. Підручному вдалось наблизитись до чеха Крчмара та передати естафету Валентина Семеренко на 10-й сходинці.

Норвегія з відривом у майже 36 секунд завершила чоловічий етап змішаної естафети. Другою була Білорусь, а трійку лідерів замкнули німці.

Велике відставання ногами Семеренко

Дуже впевнено відпрацювала на вогневому рубежі одна з сестер. Валентина вибила 5 з 5-ти та впритул наблизила Україну до топ-7. А до шостого місця відставання складало лише 10 секунд.

Доволі багато ходом програвала Семеренко. Навіть такий "тихий" хід не дозволив Валі відпрацювати з п'яти. Два додаткові патрони використала українка, яка вийшла зі стрільбища 9-ю.

Семеренко передала естафету Юлії Джимі на 10-му місці з відставання майже у три хвилини. Норвегія, Білорусь та Італія – топ-3 лідерів після третього етапу.

Валідольна стійка від Джими

Киянка 5 з 5-ти вибила на лежці, але її відставання складалось від лідерки вже понад три хвилини. До найближчого дев'ятого місця відрив був 27 секунд.

На стійці Юлія двічі влучила у "молоко". Дуже ризиковано було на стійці, адже один на один залишився у Джими. Однак українці таки вдалось закрити усі мішені. Олімпійська чемпіонка завезла Україну на 10-ту позицію.

Результати гонки

Якесь диво зробили шведи. Збірна після першого етапу завершила гонку лише 22-ю, а завдяки Мартіну Пансілуомі та сестра Еберг підійнялись на четверте місце.

1. Норвегія (0+6) 1:28:51.4

2. Білорусь (0+5) +23,1

3. Франція (0+11) +2:01.3

…

10. Україна (0+12) +4:00.9