Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Збірна України у вівторок, 29 червня, грає свій матч 1/8 фіналу Євро-2020. Суперник – збірна Швеції. Початок матчу о 22:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Збірна України вперше у своїй історії вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи. На Євро-2020 це сталося, зокрема, завдяки збірній Швеції. Шведи перемогли збірну Польщі, а словаки в паралельному матчі програли іспанцям. І це дозволило Україні стати однією з чотирьох кращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.

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Україна мала більше часу на відпочинок. Адже свій попередній матч групового етапу Євро-2020 зіграла ще 21 червня. Натомість Швеція зіграла 23 червня. Але часу, що минуло, цілком достатньо для обох команд для відновлення.

Переможець цього матчу зіграє у чвертьфіналі 3 липня в Римі проти Англії, яка обіграла Німеччину в 1/8 фіналу.