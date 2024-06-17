Фіаско в дебюті: Україна розгромно програла Румунії в першому матчі на Євро-2024

Підопічні Сергія Реброва стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку "синьо-жовті" зазнали несподіваної поразки від румунів.

Румунія – Україна 3:0

Гол: Станчу, 29, Марін, 53, Дрегуш, 57

У понеділок, 17 червня, в Мюнхені стадіоні "Альянц Арена" відбувся матч між збірними України та Румунії. Суперники провели поєдинок в рамках першого туру в групі Е, пише 24 Канал.

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Приголомшливий початок матчу Румунія – Україна

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров не зміг розраховувати на основного захисника Віталія Миколенка. Замість нього в старті вийшов Олександр Зінченко. Місце на воротах Сергій Станіславович довірив Андрію Луніну, а на вістрі атаки вийшов Артем Довбик.

З перших хвилин гравці збірної України спробували взяти м'яч під контроль. Проте суперник виявився не з простих. Румуни відповідали швидкими атаками та пресингом.

На 29-й хвилині підопічні Реброва пропустили. "Триколірні" скористалися неузгодженими діями в захисті збірної України. Матвієнко віддав пас на Луніна, а голкіпер вибив м'яч прямо в ноги супернику. Форвард румунів Денніс Ман одразу віддав передачу на Ніколає Станчу, який покарав Луніна за помилку.

Відео голу Станчу

Станчу міг вдруге відзначитися до свистка на перерву. М'яч після його подачі з кутового влучив у поперечину.

Катастрофа в другому таймі

У другій 45-хвилинці румуни ще більше посилили тиск на ворота Луніна. Спочатку Резван Марін був першим на підбиранні біля штрафного майданчика та подвоїв перевагу своєї збірної – 2:0.

А на 57-й хвилині Деніс Дрегуш розстріляв ворота Луніна з близької відстані після пасу Мана. 3:0 – такого розвитку подій ніхто не очікував.

Дивіться відео голу Дрегуша

Головний тренер "синьо-жовтих" одразу зробив кілька замін, намагаючись врятувати поєдинок. Проте українці так і не спромоглися бодай на гол престижу. На 88-й хвилині Михайло Мудрик отримав чудову передачу від партнерів по команді, але м'яч після його удару просвистів над поперечиною.

Фінальний свисток арбітра зафіксував невтішний рахунок для українських уболівальників. Підопічні Реброва розпочали турнір з поразки 0:3.

Нагадаємо, що свій наступний матч збірна України зіграє 21 червня проти Словаччини. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.