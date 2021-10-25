Україна розгромила Росію у фіналі чемпіонату Європи серед баскетболістів із порушенням слуху

Чоловіча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу серед спортсменів із порушенням слуху. Турнір відбувся в італійському місті Пескара.

Українці – чемпіони Європи

У фіналі збірна України обіграла представників Росії та завоювала "золото". Матч закінчився з рахунком 60:44.

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Цікаво, що на груповій стадії Україна зазнала поразки лише від росіян. Представникам РФ вийшли до плей-офф із першого місця в групі B, Україна тоді була другою.

У чвертьфіналі українці перемогли господарів чемпіонату Італію, а у півфіналі здолали команду Ізраїлю. У турнірі брали участь 10 команд.