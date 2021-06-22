Україна розгромила Казахстан та наблизилася до виходу на чемпіонат світу з пляжного футболу

Збірна України виграла другий матч у групі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу. Ця перемога збільшила шанси українців вийти з групи та поборотися за потрапляння на чемпіонат світу.

Збірна України у першому матчі групового відбору обіграла збірну Туреччини з рахунком 7:5. У другому матчі українці розгромили Казахстан з рахунком 6:1.

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Відкрити рахунок в цьому матчі вдалося вже у дебюті – відзначився Щериця. А перший період закінчився з рахунком 3:0. Голами відзначилися Гладченко та Войтенко.

У другій 12-хвилинці Зборовський і Сіренко довели перевагу українців до п'яти м'ячів, а у третій Глуцький – до шести.

Усе, на що спромоглися казахстанці, це забити гол престижу.

Україна – Казахстан 6:1

Голи: Щериця, 2, Гладченко, 9, Войтенко, 10, Зборовський, 14, Сіренко, 21, Глуцький, 30 – Перевьортов, 34

Ця перемога майже гарантувала збірній України вихід з групи. Однак все буде залежати від того, як закінчиться матч між збірними Португалії та Туреччини (22 червня), та очної зустрічі збірних України та Португалії (23 червня).

Нагадаємо, що українцям потрібно посісти перше чи друге місце у групі й надалі перемогти у чвертьфінальному поєдинку одну з двох кращих команд групи D (Швейцарія, Франція, Азербайджан, Естонія). Чотири півфіналісти відбірного турніру отримають перепустки на ЧС-2021.