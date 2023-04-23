Трилер на льоду: збірна України поступилася Китаю в драматичному матчі на чемпіонаті світу

Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з хокею. Команда у доволі напруженому матчі поступилася збірній Китаю.

Україна – Китай 4:5 ОТ (2:0, 0:4, 2:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Ворона (Мазур, Мережко, – більш.), 6:19. 0:2 – Ворона (Пересунько, Мережко, – більш.), 19:15. 1:2 – Джо (С.Фу, Локхарт), 20:49. 2:2 – Йіп (Вонг, П.Фу, – більш.), 26:34. 3:2 – Вонг (Спроул, Гоу), 35:47. 4:2 – Челіос, 38:45. 4:3 – Мережко (Пересунько, Ворона, – більш.), 46:33. 4:4 – Ворона (Трахт, Мережко), 55:49. 5:4 – Кейн, 62:32.

Матч видався доволі багатим на події. І українці цілком могли створити феєричний камбек.

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Хоча гра для українців розпочалася доволі впевнено. Захарчнко впевнено діяв у воротах, а на протилежному кінці майданчика Ворона відкрив рахунок на 6-й хвилині. Він же подвоїв перевагу нашої команди менше, аніж за хвилину до кінця першого періоду. Варто відзначити, що обидві шайби було забито тоді, коли українці грали в більшості.

Китайці (хоча більшість гравців цієї команди – натуралізовані) "повернулися в гру" одразу на початку другого періоду. А після цього сталася доволі неприємна ситуація. Арбітри вирішили, що атака Ружнікова на суперника була небезпечною і вилучили його до кінця матчу. А Україна отримала гру в меншості на 5 хвилин. І тоді китайцям і вдалося зрівняти рахунок в матчі.

Коли команди знову опинилися в рівних складах, українці кинулися на ворота суперника. Натомість отримали шайбу у свої ворота. А під кінець періоду – ще одну.

На третій період в Україні відбулася заміна голкіпера. І Дьяченко, який вийшов на майданчик, не пропустив. А українці почали все більше тиснути на ворота суперника. Лише в третьому періоді вони завдали 17 кидків проти 6 кидків у суперника. І це дало результат – Мережко закинув в більшості, а Ворона після цього оформив хет-трик. Кожен з них в цьому матчі заробив по 4 очки.

Відтак гра перейшла в овертайм. А вже там успіх знову був на стороні збірної Китаю. Кейн підхопив шайбу, уник опіки та завдав удар в кут воріт над Дьяченком.

Україна програє, але набирає очко. І тепер готуватиметься до наступного матчу – проти Сербії 24 квітня. Іншими суперниками збірної України в групі є Естонія, Нідерланди та Японія. Підвищення у дивізіоні отримає лише переможець групи.