Україна прикро програла Португалії, але вийшла у плей-офф Євро-2022 з футзалу

Чоловіча збірна України 28 січня зіграла у вирішальному матчі Євро-2022 з футзалу. "Синьо-жовті" мінімально поступились чемпіонам світу та Європи Португалії, але вийшли у плей-офф.

Україна – Португалія 0:1

Гол: Зікі, 37

Цей матч став останнім для збірних у груповому раунді Євро-2022. "Синьо-жовтим" потрібно було лише перемагати Португалію з будь-яким рахунком, щоб виходити на друге місце у групі "А" та пробиватись у плей-офф.

До теми Перемога або квиток додому: шанси збірної України на вихід у плей-офф Євро-2022 з футзалу

Вже з перших секунд було видно серйозне налаштування українців. Підопічні Олександра Косенка протягом цілого тайму штурмували ворота суперника. Найбільше загрози створював Чернявський.

Також тримав у напрузі Журба, який дальнім ударом перевірив на пильність голкіпера. Зварич міг збільшувати свою кількість голів на чемпіонаті Європи. Поки що у доробку футзаліста збірної України три м'ячі.

Португальці відповідали не менш гостро. Дуже надійно грав українським воротар Ципун.

На рівні із чемпіоном Європи

Найбільш реальну нагоду розмочити нулі на табло мав все той же активний Чернявський. "Синьо-жовті" вибігли у стрімку атаку, яка завершилась виходом віч-на-віч. Але переграти голкіпера не вдалось.

Наприкінці тайму португальці стали більше контролювати м'яч. Тому фанати з України схопились за голову після декількох моментів. Свій шанс змарнували і підопічні Косенка. Шотурма виконав кутовий, м'яч скинули на Чернявського, але тому не вдалось замкнути пас на дальній стійці воріт.

На перерву збірні пішли за нульового рахунку, який так не влаштовує українців.

Переможний гол португальців

У другому таймі чудову нагоду змарнував Чернявський. Він підсічкою намагався перекинути голкіпера, але переграти стража воріт Португалії не вдалось.

Ще за 13 хвилин українська збірна почала грати у п'ятого польового. Але більшість не перетворилась у результат.

Легка втрата концентрації привела до гостроти біля воріт України.

За три хвилині до завершення матчу Португалія відкрила рахунок. Активність Зікі була винагороджена. Українці дозволили прийняти м'яч поблизу власних воріт, прицілитись та пробити у кут воріт – 1:0.