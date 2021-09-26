Олександр Усик переміг за очками Ентоні Джошуа і здобув титули чемпіона світу WBA, WBO, IBF, IBO. З видатним досягненням привітав боксера Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, бій відбувався проти ночі 26 вересня у Лондоні. Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу саме українцю з рахунками, відповідно, 117 на 112, 116 на 112 та 115 на 113.

Найголовніше Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Зеленський привітав боксера Усика з чемпіонством

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера зі здобуттям титулів чемпіона світу за кількома найпрестижнішими версіями у важкій вазі.

Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую!

– написав глава держави у телеграмі.

Нагадаємо, раніше ці титули належали Володимиру Кличку, і саме Ентоні Джошуа відібрав пояси в українця. До слова, Усик після бою виконав свій традиційний гопак (нижче дивіться відео).

Зеленський же у своєму пості додав, що під час бою не спали всі, і так само всі не сумнівалися в перемозі – важкій, але тому ще ціннішій.

Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! Усик! УКРАЇНА!!!

– так президент завершив своє повідомлення.

Повний текст допису Володимира Зеленського:

Україна повертає своє!

Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю!

Саня, дякую!

Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!

Важка, але тому ще цінніша перемога.

Браво, Чемпіоне!

Міць! Сила! Усик!

УКРАЇНА!!!