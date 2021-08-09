З медалями і новим скандалом: Україна повернулася з Олімпійських ігор-2020

Українські спортсмени з Олімпіади-2020 в Токіо привезли 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових медалей. Але наприкінці змагань виник скандал через фото, на якому наша легкоатлетка Ярослава Магучіх обіймалася з представницею Олімпійського комітету Росії.

Здобутки українців на Олімпіаді-2020

Першу медаль в скарбничку збірної поклала дзюдоїстка Дар'я Білодід. У пів фіналі в напруженій боротьбі вона перемогла ізраїльтянку Ширу Рішоні і стала бронзовою призеркою Олімпіади.

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Це був справді історичний момент. Адже Білодід здобула першу нагороду за часів незалежної України в жіночому дзюдо.

Це справді перший досвід мій на Олімпійських іграх. До цього я могла тільки чути, як це все відбувається,

– розповіла спортсменка.

"Срібло" на дистанції 1,5 тисячі метрів та "бронзу" на 800 метрів вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Такі ж медалі завоювала і веслувальниця Людмила Лузан, яка стала третьою на дистанції 200 метрів на каное-одиночці та фінішувала другою на дистанції 500 метрів з Анастасією Четвериковою.

Боксер Олександр Хижняк став віцечемпіоном у вазі до 75 кілограмів. А ось єдину золоту медаль нашій національній команді приніс депутат-борець Жан Беленюк.

"Зараз було трохи легше через те, що був вже деякий досвід. Якось налаштування було більш позитивне. Не знаю через що, але це факт", – відзначив золотий медаліст.

Має Україна й інші, не менш важливі результати:

перші в історії українського артистичного плавання олімпійські медалі принесли синхроністки Анастасія Савчук та Марта Фєдіна. У змаганнях в дуетах вони зайняли третю сходинку. А вже за 3 дні повторили цей результат у командному заліку;

дебютні нагороди в карате завоювали Анжеліка Терлюга і Станіслав Горуна.

останню медаль 8 серпня виграла Олена Старікова, яка здобула "срібло" в спринті у велотреку.

За досягнення на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів за олімпійське "золото", за "срібло" – 80 тисяч доларів, за "бронзу" – 55 тисяч доларів.



Українські призери Олімпіади-2020 / Інфографіка 24 каналу

Олімпіада у 2021 році через пандемію пройшла майже без глядачів і підтримки. Ба більше, прямо біля стадіону пройшли й протести. Люди закликали скасувати Паралімпійські ігри, які почнуться в Токіо 24 серпня, через стрімке збільшення кількість хворих на COVID-19 в Японії.

Скандал через фото з російською спортсменкою

В Україні Олімпіада-2020 спровокувала свої "протести" – у вигляді нової хвилі суперечок про те, чи поза політикою спорт, чи ні. 19-річна Ярослава Магучіх увійшла до трійки кращих спортсменів зі стрибків у висоту. Фотографи зафільмували її обійми на радощах з російською спорстменкою Марією Ласіцкене.

Світлина миттю розлетілася соцмережами і викликала в багатьох обурення. Навіть отримала назву "В обіймах з ворогом".



Ярослава Магучіх з Марією Ласіцкене / Скриншот з відео 24 каналу

Магучіх почали нагадувати, що Україна восьмий рік воює з Росією. Крім цього, легкоатлетка ще й є молодшим лейтенантом ЗСУ. Тепер її викликають для розмови в Міністерство оборони.

Втім і заступник міністра оборони, і деякі політики, як-от мер Дніпра Борис Філатов, закликали перестати цькувати спортсменку. Та масла у вогонь додав український каратист Станіслав Горуна, який намагався підтримати Ярославу Магучіх і написав у фейсбуці емоційний пост.

До теми Спорт, мать вашу, поза політикою, – олімпійський медаліст Горуна емоційно підтримав Магучіх

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