Україна поступилася Словаччині в стартовому матчі кваліфікації чемпіонату світу

Жіноча збірна України з гандболу поступилася збірній Словаччини в першій грі відбору на чемпіонат світу-2021.

Словаччина – Україна 31:28

Зустріч зі Словаччиною повинна була допомогти нашим гандболісткам налагодити зв'язки, адже національна команда не проводила матчі більше року. Та й перемога над прямим конкурентом у боротьбі за перше місце групи була стратегічно важлива.

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Але щось в цьому матчі у нас пішло не за планом. Точніше, спочатку як раз все йшло як треба. Українки повели в рахунку і утримували різницю в 2-3 м'ячі. Але під кінець тайму гра у "синьо-жовтих" розладналася. Словачки почали наздоганяти, а тайм-аут тренерського штабу Бориса Чижова не вплинув на ситуацію.

Словачки впевнено розпочали другу половину зустрічі і довели різницю до 4 м'ячів в свою користь. На жаль, не пішла гра у наших голкіперів. Тільки ближче до кінця поєдинку страж воріт збірної України по-справжньому почала демонструвати свою майстерність.

Словаччина холоднокровно довела зустріч до переможного закінчення і зробила заявку на вихід у плей-офф відбору з першого місця. А у збірній України більш не залишилося права на помилку.