У дебютному виступі: Україна з рекордом завершила чемпіонат світу з фігурного катання

Кирил Бєлобров та Марія Голубцова на змаганнях у Японії посіли 19-у сходинку. Для обох фігуристів світова першість у "країні сонця, що сходить" стала дебютною на такому рівні.

У японському Сайтамі завершився чемпіонат світу з фігурного катання. Для Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва оцінка, яку вони отримали за виступ, стала рекордною у сезоні, пише 24 Канал.

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Достойний результат

Україна на ЧС була представлена дуетом Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва. Пара потрапила до складу "синьо-жовтої" збірної після того, як Олександра Назарова та Максим Нікітін завершили кар'єру. Свої виступи українці розпочали з ритмічного танцю, за який отримали від суддів оцінку 63,94 бала. Таким чином Голубцова і Бєлобров посіли 19-те місце, що дозволило їм кваліфікуватись до фінальної частини змагань.

За підсумками довільного танцю українську пару оцінили в 98,44 бала. Загальний результат фігуристів на чемпіонаті світу склав 162,38 бала. Для Голубцової та Бєлоброва така оцінка стала рекордною в сезоні, проте не дозволила дуету піднятись у загальному рейтингу. Свій дебютний виступ на світовій арені вони завершили на 19-ій сходинці змагань.

свій перший виступ на рівні світової першості з фігурного катання Голубцова та Бєлобров проводили на Універсіаді-2023 у США, де український дует став п'ятим. Після цього турніру вони вибороли 12-е місце у танцях на льоду на чемпіонаті Європи.

А от тріумфатором чемпіонату світу-2023 з фігурного катання став американський дует Медісон Чок та Евана Бейтса, який отримав переможні 226,01 бала. Другими після найкращих виявились італійські фігуристи Шарлен Ґіньяр та Марко Фаббрі 219,85 бала, а "бронзову сходинку" змагань посіли представники Канади Пайпер Ґіллес та Поль Пуар'є з 217,88 бала.

Виступ українських фігуристів (0:25:25):