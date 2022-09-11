Польща зупинила Україну в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу

Чоловіча збірна України з баскетболу 11 провела свій поєдинок в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Польща зупинила "синьо-жовтих".

Припиняють шлях на Євробаскеті-2022

Українські баскетболісти завершують свій шлях на чемпіонаті Європи. Перша чверть закінчилась на користь Польщі – 21:24, пише 24 канал.

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У наступній чверті Айнарс Багатскіс знайшов потрібні слова та переламав хід поєдинку. Українці переграли поляків із різницею у три очки – 45:42.

На жаль, це була єдина чверть за "синьо-жовтими". У наступні партії польська збірна знову вирвалась уперед, цього разу на два бали – 67:69. Остання чверть була дуже напружена. То Україна, то Польща виходила уперед. На екваторі чверті поляки навіть збільшили свою перевагу до 10 очок – 78:87.

Українці не опустили руки та зменшували перевагу до 4-х балів, але поляки не лише зберегли різницю, а й збільшили її. Четверта чверть стала ключовою у поєдинку.

У чвертьфінал чемпіонату Європи крокує Польща – 86:94. В 1/4 фіналу поляки зіграють проти Словенії.