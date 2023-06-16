Топовий слалом Мудрика та потужна гармата: Україна здійснила камбек у грі з македонцями – відео

Підопічні Сергія Реброва змогли повернутись у матч відбору Євро-2024 після провалу на старті. Перший гол у складі "синьо-жовтих" забив Юхим Конопля.

Збірна України проводить другий матч у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва грають на виїзді проти Північної Македонії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Північна Македонія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Перший тайм "синьо-жовті" провалили, пропустивши два м'ячі. Втім після перерви наша команда почала камбек. Спочатку Забарний скоротив відстань у рахунку, забивши після кутового.

А вже на 68 хвилині Україна зрівняла рахунок. Зробив це Юхим Конопля, який по перерві вийшов замість Олександра Тимчика. Левова заслуга в голі належить Михайлу Мудрику, який здійснив дриблінг на фланзі.

Хавбек Челсі зміг прострілити на набігаючого Коноплю. Юхим гарматним ударом прошив Дімітрієвскі. Для оборонця Шахтаря це перший гол у футболці національної команди.

Відео голу Коноплі: