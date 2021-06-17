Склад збірної України на матч проти Північної Македонії на Євро-2020

Збірні України та Північної Македонії 17 червня зустрінуться у Бухаресті у рамках другого туру групи C на Євро-2020. Наставник українців Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом на поєдинок.

Андрій Шевченко не став ризикувати у матчі проти македонців. Схема гри у порівнянні з Нідерландами не змінилась – 4-3-3. У порівнянні з матчем проти Нідерландів у стартовому складі України з'явились Степаненко замість Сидорчука та Шапаренко замість Зубкова.

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Стартовий склад Північної Македонії та України

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Шапаренко, Зінченко, Яремчук

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Рістовскі, Велковскі, Мусліу, Ніколов, Барді, Адемі, Ельмас, Аліоскі, Пандев, Спіровскі

Нагадаємо, що у заявку на гру не потрапили Роман Безус, Денис Попов та Олександр Зубков. Останній пропускає матч через травму, яку отримав у поєдинку проти Нідерландів.

Зустріч Україна – Північна Македонія відбудеться на "Арена Національ". Стартовий свисток арбітра з Аргентини пролунає о 16:00.