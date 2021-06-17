Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

Збірна України 17 червня у другому турі Євро-2020 зіграла проти Північної Македонії. Команда Андрія Шевченка святкувала дебютну перемогу на турнірі з рахунком 2:1.

Україна – Північна Македонія 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 33 – Аліоскі, 57

Нереалізований пенальті: Аліоскі, 56 (Північна Македонія)

До слова Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Обидві команди зазнали поразки в стартових зустрічах Євро-2020. Збірна України протистояла лідеру групи С команді Нідерландам і ледь не відібрала очки у "помаранчевих". Поступаючись з рахунком 0:2 у другому таймі, підопічні Андрія Шевченка продемонстрували характер і зрівняли результат. На жаль, останнє слово залишилося за голландцями, які вирвали перемогу.

Північна Македонія в 1-му турі зустрічалася з Австрією і зазнала поразки з рахунком 1:3. Незважаючи на статус андердога, "леви" чинили гідний опір суперникам: австрійці тільки в кінці зустрічі зуміли дотиснути македонців.

Вогняний початок українців

Збірна України дуже жваво розпочала матч. На 8-й хвилині Маліновський пробив від правого кута штрафного, і Дімітровскі в падінні перевів м'яч на кутовий. За мить Яремчук вийшов віч-на-віч з голкіпером, уникнувши офсайду, але не зміг пробити. Захисник вибив у підкаті м'яч.

Македонія зуміла відповісти лише на 17-й хвилині. Елмаз за метр до кута воротарського Бущана не влучив по м'ячу. Круглий стукнувся об опорну ногу і прошмигнув поруч з ближньою штангою.

На 29-й хвилині Україна відкрила рахунок в зустрічі. Після навісу з кутового Караваєв п'ятою скинув м'яч на дальню штангу, і Ярмоленко переправив футбольний снаряд у ворота.

Відео голу Ярмоленка

За 4 хвилин підопічні Шевченка подвоїли перевагу. Ярмоленко зробив передачу в правий кут штрафного на хід Яремчуку. Форвард вийшов один на один з Дімітровскі і точно пробив у ближній кут.

Відео голу Яремчука

Наприкінці першого тайму Пандєв відправив м'яч у наші ворота, але зробив це з офсайду.

Другий тайм

Після перерви Маліновський зарядив в дальню дев'ятку зі штрафного, причому м'яч на при стандарті розташовувався на дальній кромці поля.

На 57-й хвилині Північна Македонія відіграла один м'яч. Спершу Бущан перевів у поперечину розкішний постріл Трайковскі, Караваєв програв підбір у воротарському і зарядив у ногу Пандєва. Пенальті у ворота України.

Бущан відбив удар Аліоскі з 11-тиметрової позначки, але той же Аліоскі добив сферу у ворота. 2:1.

Відео голу Аліоскі

Бущан на 68-й хвилині став справжнім рятівником команди. Голкіпер витягнув непростий м'яч із кута воріт потужний удар від суперника.

Через 5 хвилин Малиновський прекрасним пасом до штрафного майданчика створив момент для Циганкова, але той, опинившись перед голкіпером, пробив мимо воріт.

На 83-й хвилині аргентинський рефері призначив пенальті у ворота Північної Македонії. Ухвалити це рішення йому допоміг ВАР, він переглянув момент, який стався декількома хвилинами раніше.

До 11-метрової позначки підійшов Руслан Малиновський, який і заробив пенальті. Однак йому не вдалося переграти голкіпера суперників – той парирував удар лідера української збірної.

Малиновський не забив пенальті у ворота Північної Македонії: дивіться відео

Наприкінці зустрічі північномакедонці спробували піти на фінальний штурм воріт Бущана. Проте, їхні спроби не досягли успіху – свисток арбітра зафіксував перемогу збірної України з рахунком 2:1.