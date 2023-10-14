Шедевр від Караваєва: відео яскравого голу у ворота Північної Македонії

Гравець київського Динамо Олександр Караваєв поставив масну крапку в матчі проти Північної Македонії. Шедевральним голом уродженця Херсону можна милуватися вічно.

Збірна Україна здобула надважливу перемогу в матчі відбору Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва з рахунком 2:0 обіграли Північну Македонію, пише 24 Канал.

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Українці першими відкрили рахунок у матчі. Дебютний гол на свій рахунок записав хавбек Шахтаря Георгій Судаков.

У другому таймі "синьо-жовті" мали безліч моментів, щоб закрити поєдинок. Проте м'яч вперто не йшов у ворота балканців.

Та все ж українці зуміли вдруге відзначитися. На 5-й доданій хвилині Олександр Караваєв, який наприкінці матчу з'явився на полі, дальнім ударом спіймав голкіпера Північної Македонії, що необачно залишив ворота.

2:0 – впевнена перемога збірної України.

Відео голу Караваєва

Зазначимо, що це другий гол Олександра Караваєва у синьо-жовтій футболці.