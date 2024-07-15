Не допоміг і Шевченко: збірна Україна U-19 не змогла переграти аутсайдера на юнацькому Євро-2024

Юнацька збірна України відіграла стартову гру на чемпіонаті Європи U-19. Підопічні Дмитра Михайленка вважались фаворитами, проте не змогл трансформувати перевагу у забитий гол.

Північна Ірландія U-19 – Україна U-19 0:0

Збірна України U-19 почала свій шлях на юнацькому чемпіонаті Європи-2024, який проходить у Північній Ірландії. Команда Дмитра Михайленка опинилась в одному квартеті з Італією, Норвегією та країною-господаркою, пише 24 Канал.

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Не впорались із аутсайдером

Саме грою проти північноірландців і починали свій шлях "синьо-жовті". Команду Гарета Маколі вважали аутсайдером групи, тому українцям треба було обов'язково перемагати.

Проте у стартовій грі Михайленко не міг розраховувати одразу на двох лідерів. Кревсун та Пономаренко перебрали жовтих карток у кваліфікації. Зате в основі з'явились динамівець Михавко, хавбек Шахтаря Цуканов, а також син Олега Гусєва на ім'я Олексій.

Україна володіла ініціативою більшу частину ігрового часу, проте і суперник не засиджувався в обороні. Непогано показував себе кіпер Північної Ірландії Шарлес, який записав на свій рахунок аж десять сейвів.

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На відміну від візаві Михайленко доволі пізно почав робити заміни, запустивши в тому числі Тутєрова та сина Андрія Шевченка Крістіана. У "синьо-жовтих" так і не вийшло пробити опонента, тому матч завершився нульовою нічиєю.

Лідерство у групі захопила Італія, яка сьогодні вдень переграла Норвегію (2:1). Саме зі скандинавами наша команда проведе наступну зустріч. Гра відбудеться 18 липня, початок – о 17:30 за Києвом.