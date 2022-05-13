Україна перетнула позначку в 50 золотих нагород на Дефлімпіаді-2021

Збірна України продовжує свій тріумфальний виступ на Дефлімпіаді-2021. В 11 день змагань наші атлети здобули 6 нагород.

Збірна України продовжує вигравати медалі в Бразилії

В 11-й день змагань у Бразилії національна команда здобула ще шість медалей у двох видах спорту: три золоті, одну срібну та дві бронзові. Українці відзначилися ще одним унікальним досягненням.

Читайте також Паралімпійська збірна України вийшла в фінал чемпіонату світу в Іспанії

Українці вперше в історії перетнули позначку в 50 золотих медалей: за два дні до закінчення змагань національний рекорд зріс до 51 золотої нагороди за Ігри.

До цього понад 50 нагород вдавалося здобути лише росіянам. Це було на останніх двох Дефлімпіадах: 2013 – 67, 2017 – 85.

В 11-й день змагань "синьо-жовті" найбільше здобули медалей у спортивному орієнтуванні. Як в чоловічих, так і в жіночих дисциплінах одразу двоє українців фінішували на п'єдесталі на довгій дистанції.

Подіум розділили Олександр Санькін ("золото") і Руслан Ніколаєнко ("срібло"), а серед жінок – Ганна Федосєєва ("золото") та Ганна Андросович ("бронза").

До того ще дві нагороди збірна України виборола в кульовій стрільбі. Віолета Ликова виборола чемпіонський титул, а Сергій Фомін став третім у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Одразу чотири українські команди вийшли до фіналів у пляжному волейболі: по дві чоловічі й жіночі, що вже гарантує "синьо-жовтим" додаткові два "золота" та "срібла".

Пробитися до фіналу змогла й українська чоловіча команда з футболу, яка у півфіналі здолала Туреччину – 2:0.

Як минув 11 день змагань дня України

"Золото" : Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція), Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція), Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій).

: Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування, довга дистанція), Олександр Санькін (спортивне орієнтування, довга дистанція), Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка з трьох позицій). "Срібло" : Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція).

: Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування, довга дистанція). "Бронза": Ганна Андросович (спортивне орієнтування, довга дистанція), Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 метрів).

Україна продовжує лідирувати у медальному заліку. На рахунку української команди – 116 нагород, що більш ніж удвічі більше за найближчу суперницю – збірну США, в якої загалом 45 медалей (18 золотих, 7 срібних і 20 бронзових). Тим часом українська команда здобула вже 51 золоту, 31 срібну та 34 бронзові нагороди.