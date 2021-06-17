Україна перервала серію поразок на Євро після гри проти Північної Македонії

Здолавши Північну Македонію, збірна України перервала серію поразок на чемпіонатах Європи з футболу. До цього українці не могли перемогти упродовж 6 матчів. Відповідно така статистика не дозволяла їм виходити з групи у раунд плейоф.

Українці здобули вікторію над македонцями із рахунком 2:1. Зустрічалися вони в межах Євро-2020 на Національному стадіоні в Бухаресті 17 червня.

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6-матчева серія поразок України на Євро закінчилася

Вперше українці потрапили на Чемпіонат Європи у 2012 році. Тоді, між іншим, форум відбувався в Україні та Польщі. У стартовій грі "синьо-жовті" перемогли Швецію із рахунком 2:1. А голи у тому матчі забив нинішній тренер української команди Андрій Шевченко.

Далі ж на Євро-2012 були лише одні поразки – від Франції та Англії. Продовжила програвати Україна і на наступному своєму великому турнірі. На ЧЄ-2016 році у Франції українські футболісти програли всі 3 матчі в групі. Тоді були поразки від Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.

Вже на Євро-2020, яке відбувається в 11 містах Європи, українці в наднапруженому матчі зазнали поразки від Нідерландів. Щоправда, вже в наступній грі – проти Македонії – нарешті перемогли.

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Україна на Євро: результати всіх матчів

Євро-2012

Україна – Швеція 2:1

Україна – Франція 0:2

Англія – Україна 1:0

Євро-2016

Німеччина – Україна 2:0

Україна – Північна Ірландія 0:2

Україна – Польща 0:1

Євро-2020

Нідерланди – Україна 3:2

Україна – Північна Македонія 2:1

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