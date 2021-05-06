Україна отримала суперників на гандбольному Євро-2022

Відбулось жеребкування чемпіонату Європи-2022 з гандболу. На цьому турнірі виступить і збірна України.

На гандбольному Євро-2022 виступлять 24 команди. Всіх їх перед жеребкуванням розбили на чотири кошики. Україна потрапила у четвертий з них.

Нагадаємо Україна у неймовірний спосіб зуміла пробитися на гандбольне Євро-2022

За підсумками жеребкування усі збірні поділили на шість груп до 4 команди. Україна потрапила до групи C. Нашими суперниками на груповій стадії турніру будуть

Хорватія

Сербія

Франція

По дві найкращі збірні кожного з квартету вийдуть до наступного етапу.

Чемпіонат Європи триватиме з 13 по 30 січня 2022 року в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед і словацьких містах Братіслава та Кошице.

Матчі збірної України відбудуться в угорському Сегеді на новій арені Pick Arena, будівництво якої розпочалось у 2019 році і продовжується зараз.