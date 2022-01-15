Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні

Українська сноубордистка Аннамарі Данча, яка змагається у паралельному слаломі, виступить на Олімпіаді у Пекіні.

Днями раніше Данча показала найкращий результат за останні два роки на етапі Кубка світу. Спортсменка фінішувала десятою на етапі, що пройшов у австрійському Бад-Гастайні. Це і дозволило їй вибороти олімпійську ліцензію.

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"Останній етап Кубка світу зі сноуборду перед Олімпіадою у Пекіні завершено. Я успішно пройшла кваліфікацію. Зараз час домашнього кубка Європи у Буковелі та підготовка до основної гонки 4-х років. Це будуть мої четверті Олімпійські ігри.

Я йду до цього з великим досвідом, мотивацією та натхненням, і, звичайно, з широкою усмішкою на обличчі", – написала українка.

Що відомо про виступи Данчі на Олімпіаді

На Іграх у Ванкувері-2010 вона посіла 16 місце, у Сочі-2014 – 21-е, у Пхьончхані-2018 – 28-е.

На чемпіонаті світу-2019 виборола "срібло".

Олімпіада у Пекіні пройде з 4-го до 20 лютого.