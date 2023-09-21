УЄФА покарав Україну за расистську поведінку уболівальників: які штрафи наклали на УАФ

Керівний футбольний орган УЄФА оголосив про порушення на трьох матчах відбору на Євро-2024. Дісталось навіть Україні через поведінку наших уболівальників.

У вересні збірна України провела два матчі відбору на чемпіонат Європи-2024. Спершу "синьо-жовті" розписали важливу мирову з Англією 1:1, але вже у другому поєдинку поступились Італії 2:1 на "Сан-Сіро".

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Солідне покарання

УЄФА оголосив вердикт щодо матчів України через неналежну поведінку уболівальників команди Сергія Реброва.

Українська асоціація з футболу отримала штраф у 20 тисяч євро та розпорядження про часткове закриття стадіону під час наступного домашнього поєдинку "синьо-жовтих" під егідою УЄФА.

Найближча номінально "домашня" зустріч для підопічних Реброва відбудеться 14 жовтня, коли українці прийматимуть у Празі ( на стадіоні чеської Спарти ) Північну Македонію у відборі до Євро-2024.

Також футбольний орган заборонив нашій Асоціації продавати квитки українцям на наступний виїзний матч (проти Мальти 17 жовтня) через расистські образи зі сторони українських уболівальників у попередній зустрічі відбору на Євро-2024.

На цьому штрафи від УЄФА не закінчились. УАФ оштрафували на 5 тисяч євро за використання фанатами фаєрів та на 8 тисяч євро за блокування громадських проходів на стадіоні.

УЄФА також оштрафувала федерації Албанії, Польщі (зіграли одне проти одного 10 вересня) та Румунії (за матч проти Косово).

Тому українська асоціація отримала не найбільше покарання від УЄФА.

Одноосібним лідером групи "С" є Англія, яка набрала 13 балів. На рахунку Італії, України та Північної Македонії однакова кількість очок – по 7. Відповідно національні команди посідають від 2-го по 4-те місця. Мальта із нулем замикає групу.