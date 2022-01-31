Україна оформила історичний вихід у півфінал Євро-2022 з футзалу, розгромивши Казахстан

Збірна України 31 січня зіграла у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу. Підопічні Олександра Косенка переграли Казахстан та здобули історичний вихід в 1/2 фіналу турніру.

Казахстан – Україна 3:5

Голи: Дуглас Жуніор, 34, Оразов, 38, 40 – Шотурма, 15 (п), Корсун, 25, Зварич, 30, Разуванов, 39, Лебідь, 39

Українська збірна вчергове вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи, що не скажеш про гру у півфіналі турніру. У боротьбі за 1/2 фіналу перед "синьо-жовтими" постав складний екзамен проти казахів.

Ці збірні повинні були зіграти товариські матчі напередодні Євро-2022. Але суперник України не зміг прилетіти через напружену ситуацію у їх країні.

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Майже протягом усього матчу команди показували рівну гру. Атаки переходили від однієї збірної до іншої. Найбільше ударів у сторону воріт Казахстану зробив Лебідь, але жоден із них не перетворився у гол.

М'яч неодноразово рятував ворота обидвох збірних. У казахів до атаки часто доєднувався голкіпер команди, який ледь не з центра поля наважувався на удари.

Важливий гол

На 15-й хвилині українці розмочили нулі на табло. Корсун заробив пенальті після фолу у штрафному Казахстану. Суддя миттєво вказав на 6 метрів. Пробивати стандарт взявся капітан команди Шотурма та потужним пострілом у центр воріт переграв воротаря суперника – 0:1.

Вже за декілька хвилин "синьо-жовті" могли подвоїти перевагу. Чернявський сам зіграв у відборі, обіграв декількох опонентів, але його удар у дальній кут взяла на себе стійка.

Майже одразу стійка вже рятувала українські володіння Ципуна.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку України 0:1.



Збірна України / Фото АФУ

Подвійний нокдаун для казахів

На 25-й хвилині Корсун подвоїв перевагу українців. Красива комбінація вдалась наших футзалістам у дві передачі. Зварич із ауту вивів Корсуна віч-на-віч з голкіпером. Ігор одним дотик обробив пас, а другим відправив м'яч у сітку казахстанських воріт – 0:2.

На екваторі матчу українці не реалізували стрімку атаку 3 в 1. Але вже у наступному моменті забили. Зварич перехопив м'яч та з власної частини майданчика перевів м'яч у порожні ворота. Голкіпер Казахстану Ігіта далеко вийшов із воріт – 0:3.

Після цього "синьо-жовті" ще двічі пробивали у порожні ворота. Один удар взяв на себе каркас воріт, а після другого м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Божевільна кінцівка

За шість хвилин до завершення матчу казахи відквитали один м'яч. Потужним ударом Дуглас Жуніор прошив сітку воріт Ципуна – 1:3 без шансів для українського воротаря.

За дві хвилини до фінального свистка господарі матчу забили вдруге завдяки Оразову – 2:3. Одразу у наступній атаці українці відповіли тією ж монетою. Разуванов перехопив передачу суперника на своїй частині поля та дальнім ударом зробив рахунок 2:4.

Лебідь забив останній гол українців у цій зустрічі. Нарешті його пристрілка по воротах опонентів завершилась голом – 2:5.

На останній хвилині казахи забили втретє – 3:5.

Україна перемогла Казахстан у драматичному матчі. Підопічні Косенка вийшли у півфінал Євро-2022.